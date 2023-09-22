Почти тысячу списанных автобусов Мострансавто сдали на утилизацию в Подмосковье с начала года

С начала года компания Мострансавто сдала на утилизацию 912 списанных автобусов различной вместимости, сообщили в Минтрансе Подмосковья.

В ведомстве уточнили, что общий вес вторичных материалов превысил 6,7 тысячи тонн. Компания намерена передать на ликвидацию еще почти 1,1 тысячи транспортных средств.

Отметим, что с территории филиалов вывозятся те автобусы, ресурс службы которых исчерпан. Их перерабатывают и утилизируют, чтобы высвободить в площади для размещения активного автопарка и новых автобусов, а также пополнить бюджет компании за счет сдачи металлолома. Такая работа также позволяет сэкономить, потому что на транспортные средства прекращают начислять ежегодный транспортный налог.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил важность запуска движения по участку М-12 «Москва — Казань».