Почти тысячу видеокамер подключили к системе «Безопасный регион» в Подмосковье за неделю

За неделю в Московской области к системе «Безопасный регион» подключили 989 видеокамер. Об этом сообщили в областном Мингосуправления.

В ведомстве уточнили, что такие камеры работают у входа в подъезды многоквартирных домов, в парках, на дорогах и перекрестках, в общественном транспорте. Помимо этого, их размещают вблизи магазинов, школ, детских садов, игровых площадок. Общее количество камер видеонаблюдения системы «Безопасный регион» в регионе теперь превышает 125 тысяч. С начала текущего года было установлено почти 14,5 тысячи камер.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что жители ветхих домов смогут чаще получать сертификаты на переселение в новое жилье.