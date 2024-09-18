Почти тысячу выпускников областного медколледжа устроили на работу в больницы Подмосковья
Фото: [Пресс-служба Минздрава МО]
Почти 900 выпускников Московского областного медицинского колледжа устроились на работу в подмосковные медучреждения после окончания обучения с начала 2024 года, 318 из них — по целевому направлению. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
«Мы ежегодно увеличиваем число бюджетных мест в нашем областном медицинском колледже и вводим новые меры социальной поддержки медицинских работников. Например, для молодых специалистов со средним медицинским образованием у нас предусмотрена ежемесячная доплата семь тысяч рублей, которая выплачивается в течение трех лет», — сказала Первый заместитель Председателя Правительства Московской области Людмила Болатаева.
В ведомстве напомнили, что в регионе среднему медицинскому персоналу оказывают и другие меры поддержки. Например, предоставляют компенсацию аренды жилья, реализуют программы «Земский фельдшер», «Приведи друга» и не только. Узнать другие подробности можно здесь.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил работу новой поликлиники в микрорайоне Пироговский в Мытищах.