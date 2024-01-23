Почти тысячу заявок жителей по вопросам освещения в подъездах обработали в Подмосковье с начала года
Фото: [Пресс-служба ГУСТ МО]
С начала этого года сотрудники Главного управления содержания территорий Московской области проконтролировал отработку 919 заявок жителей Подмосковья по вопросам освещения в местах общего пользования, которые они направили в Единую диспетчерскую службу региона. Число обращений в данной категории снизилось на 24%, сообщили в пресс-службе ведомства.
Чаще всего о проблемах с освещением в подъездах сигнализировали жители Химок, Подольска, Балашихи, Красногорска и других округов. Наименьшее число жалоб поступило от жителей Дзержинского округа, Волоколамска, Лотошино, Талдома и Серебряных Прудов.
«Бесперебойное освещение подъездов и входных групп многоквартирных домов является важной составляющей в вопросе обеспечения безопасности жителей региона. При получении информации от жителя о неработающем светильнике инспекторы государственного жилищного надзора сразу берут на контроль выполнение заявки», — отметила руководитель Главного управления содержания территорий Московской области в ранге министра Светлана Аипова.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил главам округов тщательно следить за работой котельных.