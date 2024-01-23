Почти тысячу заявок жителей по вопросам освещения в подъездах обработали в Подмосковье с начала года

С начала этого года сотрудники Главного управления содержания территорий Московской области проконтролировал отработку 919 заявок жителей Подмосковья по вопросам освещения в местах общего пользования, которые они направили в Единую диспетчерскую службу региона. Число обращений в данной категории снизилось на 24%, сообщили в пресс-службе ведомства.