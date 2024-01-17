Почти восемь миллиардов рублей направят в Подмосковье на поддержку инвалидов

В 2024 году в Подмосковье на социальную поддержку инвалидов и семей, воспитывающих детей-инвалидов, направят бюджет в размере более 7,5 миллиарда рублей. Об этом сообщили в Министерстве социального развития Московской области.

«Эта сумма выделена на выплату компенсаций и мер социальной поддержки, реабилитацию, санаторно-курортное лечение», — уточнила министр социального развития Московской области Людмила Болатаева.

В Подмосковье данная категория граждан может претендовать на обеспечение санаторно-курортными путевками, реабилитацию в социальных центрах, выплату по уходу и другие меры социальной поддержки. С начала года получить путевки в санатории будет проще, они будут приходить в личный кабинет на региональном портале госуслуг. Подробности о мерах поддержки можно найти здесь.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.