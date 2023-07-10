Почти восемь тысяч ям отремонтировали в Подмосковье за неделю

В Подмосковье за неделю отремонтировали более 7,7 тысячи ям в ходе работ по летнему содержанию дорог, сообщили в областном Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры.

В сообщении ведомства уточнили, что более 3,6 тысячи дефектов покрытия устранили на муниципальных дорогах. Большинство работ прошло в Балашихе, Рузском, Ленинском округах и Щелкове. Кроме того, дорожники провели ремонт и на региональной сети. В частности, ремонт прошел на дорогах Каширы, Коломны, Зарайска и других.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сказал, что задача властей — своевременно реагировать на все важные процессы в регионе.