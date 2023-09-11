Почти восемь тысяч жителей Московской области проверили свое здоровье в парках

В минувшие выходные жители Московской области могли проверить свое здоровье в рамках акции в 12 городских округах: в Пушкинском, Коломенском, Ленинском, Подольске, Мытищах и других, сообщили в областном Минздраве. За эти два дня такой возможностью воспользовались 304 человека.

«Это удобный формат, поскольку проверить свое здоровье можно, не посещая поликлинику. Во время прогулки в парке любой желающий может получить консультацию врача, сдать анализы. С начала проведения акции в ней приняли участие почти 8 тысяч человек», — рассказала Первый зампред Правительства региона Светлана Стригункова.

Напомним, что в случае выявления патологий при осмотре жителей направляют на более углубленную диагностику в поликлинику. С результатами обследования можно ознакомиться в личном кабинете пациента на портале «Госуслуг».

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области застраховали всех работников скорой помощи.