Почти восемь тысяч жителей восточного Подмосковья получают субсидию на оплату коммунальных услуг

Более 7,5 тысячи жителей Богородского округа, Электростали, Павловского Посада, Электрогорска и Черноголовки получают субсидии на оплату коммунальных услуг. Об этом сообщили в областном Минсоцразвития.

В ведомстве уточнили, что на нее могут претендовать лица, зарегистрированные по месту жительства на территории региона, в случае, если расходы на оплату жилого помещения и коммунальных услуг превышают 22% от совокупного дохода семьи. Размер субсидии рассчитывается индивидуально. Отметим, что подать заявление на получение данной меры социальной поддержки можно здесь.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что пенсионеры в Подмосковье начнут получать ежемесячные доплаты.