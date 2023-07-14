Почти восемьсот тысяч детей прошли профосмотры в Подмосковье в этом году

С начала текущего года бесплатные профилактические осмотры в медучреждениях Подмосковья прошли уже более 750 тысяч детей, сообщили в областном Минздраве.

«Здоровье детского населения региона — один из наших основных приоритетов в работе. Своевременное прохождение профосмотров позволяет выявить заболевания на ранней стадии и вовремя начать лечение», — подчеркнула Первый зампред областного Правительства Светлана Стригункова.

В министерстве добавили, что для прохождения детского профосмотра родители могут обратиться в поликлинику по месту прикрепления. С собой нужно принести паспорт или свидетельство о рождении ребенка, а также полис ОМС.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сказал, что задача властей — своевременно реагировать на все важные процессы в регионе.