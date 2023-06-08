Почти все страдают гипертонией: как тонометр может спасти жизнь пожилым людям

Померить давление один раз и сразу понять диагноз – путь заведомо ошибочный. Чтобы выявить гипертоническую болезнь, измерять давление нужно правильно, а вместе с этим соблюсти еще ряд условий. Кардиолог подробно рассказала, как не перепутать гипертонию с нормой.

После 60 лет многие страдают гипертонией. Важно выявить болезнь как можно раньше, чтобы сразу исключить последующий инсульт или инфаркт. Не спешите ставить себе диагноз, если, измерив давление, вы заподозрили гипертонию. Прежде всего надо понять, правильно ли вы используете тонометр.

«Чтобы результат был наиболее точным, вам нужно присесть и расслабить ноги. Ни в коем случае не делайте это после физических нагрузок. Результат измерения запишите в дневник и повторите процедуру через 3 минуты», - объясняет корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» врач-кардиолог Ольга Якушева.

Как правило, во второй раз показатель должен быть ниже, но если ситуация обратная, то ничего страшного. Кстати, измерять давление нужно на той руке, где оно было выше.

«Однако одного лишь тонометра, даже с регулярным ведением дневника, недостаточно. Нужно как минимум раз в год проходить диспансеризацию и слушать то, что говорят терапевт и кардиолог. Только в таком случае вы сможете узнать наверняка, есть у вас гипертония или с вашим здоровьем все в порядке», - заключила врач.

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