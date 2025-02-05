Почтовая служба США временно приостановила прием посылок из Китая

С 4 февраля организация прекратила принимать международные посылки из этой страны до следующего уведомления. Важно отметить, что это ограничение не касается пересылки писем и других печатных материалов из Китая.

Причины этой меры пока не ясны, и неизвестно, связана ли она с решением президента США Дональда Трампа о введении тарифов на китайские товары, объявленным 1 февраля.

USPS — это независимое учреждение, функционирующее в рамках исполнительной власти Соединенных Штатов и являющееся одним из ведущих операторов почтовых услуг в мире.

Ранее сообщалось, что Китай ввел пошлины на ввоз американских товаров в ответ на действия США.