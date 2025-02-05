Почтовая служба США временно приостановила прием посылок из Китая
USPS: почта США временно прекращает прием международных посылок из Китая
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Почтовая служба США приостанавливает прием международных посылок из Китая, включая Гонконг, сообщили в официальном заявлении USPS.
С 4 февраля организация прекратила принимать международные посылки из этой страны до следующего уведомления. Важно отметить, что это ограничение не касается пересылки писем и других печатных материалов из Китая.
Причины этой меры пока не ясны, и неизвестно, связана ли она с решением президента США Дональда Трампа о введении тарифов на китайские товары, объявленным 1 февраля.
USPS — это независимое учреждение, функционирующее в рамках исполнительной власти Соединенных Штатов и являющееся одним из ведущих операторов почтовых услуг в мире.
Ранее сообщалось, что Китай ввел пошлины на ввоз американских товаров в ответ на действия США.