«Почувствовал себя глупо»: стало известно, почему школьник ударил ножом учительницу

Трагедия в петербургской школе № 191, где 15-летний девятиклассник нанес ножевые ранения учительнице математики, была спровоцирована цепью личных переживаний подростка, а не только академическим конфликтом. Это выяснил канал 78.ru .

Согласно предварительным данным, утро 15 декабря для подростка из Красногвардейского района началось с серьезной ссоры с матерью. Эмоционально подавленный, школьник положил в портфель несколько ножей и отправился в школу, чтобы исправить неудовлетворительную оценку за контрольную работу.

Оказавшись наедине с педагогом в кабинете, подросток, вместо того чтобы начать диалог, испытал острую, парализующую волну стыда и растерянности. Как сообщает источник, в этот момент он «почувствовал себя глупо», что и стало спусковым крючком для вспышки насилия. Подросток ударил учительницу большим кухонным ножом в грудь и спину. После того как раненая женщина смогла покинуть класс, мальчик, находясь в состоянии тяжелейшего аффекта, достал второй нож. Затем он позвонил матери, извинился перед ней, после чего был обезоружен и задержан прибывшими на место бойцами Росгвардии.

