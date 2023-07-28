«Почувствовать себя Робинзоном»: выяснилось, зачем россияне массово едут в Таиланд

В 2023 году туристический поток из России в Таиланд вырос на 1000% по сравнению с прошлым годом. За шесть месяцев в королевстве побывали 791 574 человека. Об этом сообщают зарубежные СМИ.

Эксперт по туризму Алексей Балясников рассказал, почему россияне массово едут на отдых в Таиланд. Он также перечислил несколько мест, которые стоит посетить путешественникам.

«Таиланд — безопасная и комфортная страна улыбок. Здесь много вкусной еды: том ям, пад-тай и экзотические фрукты. Очень доступная аренда жилья и есть пляжи, ничем не хуже мальдивских: например, на островах Ко Липе и Ко Куд», — рассказал Балясников в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Путешественник назвал самые популярные локации среди россиян. Это курорты Пхукета и Паттайи. Также туристы посещают Сказочные Симиланы и Пхипхи, где снимали фильм «Пляж» с Леонардо ДиКаприо.

«Паттайя известна доступным массажем, уличной едой и экскурсиями по крокодиловой ферме и храмам. А если хотите почувствовать себя Робинзоном и посмотреть на обезьян и варанов, приезжайте на остров Ко Тарутао», — посоветовал эксперт.

Также Балясников отметил, что на популярность Таиланда повлияли прямые регулярные рейсы из Москвы, Санкт-Петербурга, Самары, Новосибирска и Иркутска.

Ранее путешественник рассказывал, где россиянам стоит отдохнуть в августе.