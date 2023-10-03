Почву под посадки лесных культур подготовили в Московской области

Работы по подготовке почвы под посадки этого года полностью выполнили на территории лесного фонда Подмосковья, в регионе обработали более 147,5 гектара земли. Об этом сообщили в областном Комлесхозе.

«Все работы проведены в рамках государственного задания 2023 года. Уже начата подготовка почвы под посадки лесных культур следующего года», — уточнил зампред Правительства области Георгий Филимонов.

По его словам, такая работа направлена на улучшение физических свойств почвы и устранение вредного воздействия сорной растительности на участках будущих посадок. Ее выполняют с применением специальной техники. В результате почва не потеряет основной запас своих питательных веществ после посадки и сможет значительно обновить свой состав.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обсудил со старостами пяти округов развитие сельских территорий.