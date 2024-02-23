Как сообщил обозреватель Forbes Дэвид Экс в своем материале, указанная техника создана на платформе американского танка Abrams.

По словам военного эксперта, киевский режим получил указанные броневики «тайно».

«У Украины есть всего несколько Assault Breacher американского производства. Она только что потеряла одну под Авдеевкой», – написал он.

В продолжение темы Экс добавил, что Assault Breacher отсутствовали в официальных списках американской военной помощи ВСУ, однако успели все же «засветиться» на снимках, размещенный в аккаунте президента Владимира Зеленского в соцсетях.

Напомним, Авдеевка была освобождена российской армией 17 февраля. Ранее российский военкор Александр Сладков сообщил о следующих крупных целях ВС РФ после взятия Авдеевки.

Специальная военная операция на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Объявляя о ее начале, президент России Владимир Путин к главным целям отнес денацификацию и демилитаризацию соседнего государства, а также защиту мирного населения ДНР и ЛНР, который впоследствии стали частью РФ вместе с Запорожской и Херсонской областями.