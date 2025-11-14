Под Белгородом пенсионер случайно откопал останки древнего гиганта на рыбалке

В Белгородской области местный житель обнаружил останки шерстистого носорога во время рыбалки. Об этом сообщает Лента.ру.

Пенсионер из села Нагольное заметил крупные фрагменты костей, выступающие из почвы неподалеку от водоема. Он извлек несколько элементов скелета вместе с сыном и после этого сообщил о находке специалистам.

На место прибыли палеонтологи и организовали поисковые работы. В ходе раскопок были обнаружены части тазовых и бедренных костей, ребра, клыки и другие элементы. Эксперты подтвердили, что фрагменты принадлежат шерстистому носорогу, обитавшему в плейстоцене.

По предварительным оценкам, возраст находки составляет от 8 до 14 тыс. лет. Все обнаруженные останки направлены на очистку и изучение. После проведения необходимых процедур их планируют передать в музей региона.

