Под Ивано-Франковском на западе Украины неизвестные диверсанты подорвали газопровод и нефтебазу

Инцидент произошел в селе Стрымба Ивано-Франковской области. Как сообщило украинское издание «Страна.UA», сначала в районе нефтебазы прозвучал сильный взрыв, после чего начался пожар.

Как проинформировали в соцсетях в украинской Госслужбе по ЧС, экстренными службами пока рассматриваются три версии произошедшего — ЧП на газопроводе, вторая — взрыв на нефтебазе, а также версия с подрывами обоих стратегических объектов.

В настоящее время на место происшествия выехали спасатели. Других официальных подробностей не приводится. Однако в украинских пабликах сообщается, что имела место диверсия, устроенная неизвестными.

«В Ивано-Франковской области внезапно поплохело нефтебазе в районе села Стрымба. Дело рук диверсантов», - приводится в публикациях.

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