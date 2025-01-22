Под Калугой по «горячим следам» задержали подозреваемого в нападении на школьницу

Правоохранители задержали молодого жителя Обнинска, который, по предварительной версии, напал на малолетнюю школьницу и попытался ее изнасиловать. Об этом сообщает СК по Калужской области.

В каналах мессенджера Telegram появилась информация, что одна из школьниц по пути на учебу в Обнинске столкнулась с незнакомцем, который напал на нее и совершил попытку изнасилования. Девочка пришла на занятия в шоковом состоянии и рассказала все взрослым. Информация заинтересовала правоохранителей.

Сотрудники уголовного розыска оперативно установили маршрут передвижения предполагаемого нападавшего, а также сравнили его внешность с составленным ранее фотороботом. Мужчину задержали на территории одного из микрорайонов Обнинска, его причастность к преступлению проверяют. На время расследования СК попросит суд заключить задержанного под стражу.

Хотя конкретная статья уголовного дела не уточняется, РИА Новости в силовых структурах подтвердили, что историю проверяют и она, предварительно, соответствует действительности.

Ранее сообщалось, что в Барнауле подростка заключили под стражу за угрозы школьнице с применением ножа.