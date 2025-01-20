Угрожавшего ножом школьнице в Барнауле подростка заключили под стражу

Суд в Барнауле избрал меру пресечения 15-летнему подростку, который угрожал ножом школьнице в здании школы №126.

Об этом рассказали в официальном сообщении СК по Алтайскому краю. Уточняется, что в отношении нарушителя возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ, а также суд по ходатайству следствия принял решение о заключении подростка под стражу.

Все произошло 15 января. Подросток подошел к школьнице в помещении школы, а в его руках был складной нож. Школьник направил нож в сторону 14-летней девочки. Сейчас следователи СКР собирают доказательства вины подростка.

Напомним, ранее также сообщались подробности истории с трупом в машине Гоши Куценко - подозреваемый вскрыл транспортное средство потому, что ему негде было жить.