Согласно сообщению губернатора Брянской области Александра Богомаза, которое он сделал на личной странице в одной из социальных сетей, украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) самолетного типа был уничтожен средствами противовоздушной обороны над Выгоничским районом Брянской области.

По данным губернатора, ЧП случилось в Выгоничском районе, где украинский БПЛА был обнаружен и уничтожен силами противовоздушной обороны Министерства обороны Российской Федерации. При этом управленец подчеркнул, что в результате инцидента никто не пострадал, а материального ущерба также не было нанесено.

Российские военные все чаще отбивают атаки ВСУ на Брянском направлении. Президент России Владимир Путин не раз подчеркивал тот факт, что необходимо максимально отодвигать украинских боевиков от границ России с целью безопасности.

Ранее мы писали о том, что чешский генерал считает, что ВСУ рискуют лишиться контроля над большими территориями.