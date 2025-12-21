Под Кировом погиб катавшийся на привязанной к машине ватрушке 10-летний ребенок

В Кикнурском районе Кировской области погиб 10-летний школьник, катавшийся на тюбинге, который был привязан к автомобилю. Трагедия произошла в воскресенье, 21 декабря, как сообщили в пресс-службе МВД региона.

Вечером 21 декабря на первом километре трассы Кикнур – Шапта произошёл несчастный случай. Мужчина, управлявший автомобилем "Лада Гранта", привязал к своему авто надувные санки, на которых он катал 10-летнего ребёнка.

Внезапно на проезжую часть выскочил автомобиль марки Lifan. Водитель, находившийся за рулем, не увидел ребенка и совершил наезд.

«В результате происшествия ребенок погиб», – говорится в телеграм-канале ведомства.

На месте происшествия находятся полицейские, которые занимаются выяснением обстоятельств трагедии.

