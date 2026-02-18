Под Костромой приступили к восстановлению старинного храма

В селе Палкино Антроповского района Костромской области начались долгожданные работы по восстановлению старинного храма, пишет портал k1news.ru. Еще в начале февраля настоятель церкви отец Александр обратился к неравнодушным с просьбой о помощи в оплате строительных работ, и дело сдвинулось с мертвой точки.

Как рассказал сам священник, на данный момент начался монтаж постоянной стропильной системы на алтаре. Это важный этап, который требует серьезных вложений. Общая стоимость работ оценивается в 480 тыс. рублей. На сегодняшний день строителям уже выплачен аванс в размере 100 тыс. рублей, собранных благодаря пожертвованиям.

Отец Александр выразил искреннюю благодарность всем, кто уже помог, но подчеркнул, что впереди еще много работы.

«Осталось найти 380 тыс. рублей. Возрождение храма — дело важное для нашей культуры и Отечества», — обратился он к верующим и просто неравнодушным людям.

Для тех, кто хочет принять участие в восстановлении храма, опубликованы реквизиты. Помочь можно переводом по номеру телефона матушки Семченко Наталии или напрямую на счет. Любая помощь, даже самая небольшая, приблизит тот день, когда старинная церковь в Палкино вновь распахнет свои двери для прихожан.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что РПЦ увеличила присутствие в Африке с четырех до 34 стран за три года.