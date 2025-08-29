Под Красноярском парень школьницы похитил у нее «гробовые» отца, погибшего на СВО

В Красноярском крае следствие завершило расследование уголовного дела в отношении 18-летнего молодого человека, обвиняемого в хищении денежных средств у 14-летней школьницы, пишет «Лента.ру». Прокуратура утвердила обвинительное заключение. Материалы дела направлены в суд для рассмотрения по существу.

По данным следствия, инцидент произошел в июне. Девочка, получившая от государства денежную выплату в размере 114 тыс. руб. («гробовые») после гибели отца-участника специальной военной операции (СВО), рассказала о своем горе молодому человеку.

Юноша, воспользовавшись доверием девочки и знанием пин-кода от ее банковского приложения, взял ее телефон и перевел все деньги себе.

Эти средства он потратил на покупку двух автомобилей — «ВАЗ-2101» и «Ладу Приору», запчастей, квадроцикла, нового смартфона и одежды. Часть денег молодой человек оставил при себе.

Когда школьница обнаружила пропажу, то потребовала у юноши вернуть деньги. Тот в течение некоторого времени лгал и пытался выиграть время, но в конечном итоге вернуть средства отказался. После этого потерпевшая обратилась с заявлением в полицию. Задержанному грозит до шести лет лишения свободы.

