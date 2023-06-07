Под Купянском звучат взрывы возле аммиакопровода Тольятти — Одесса

О том, что в районе аммиакопровода из России на Украину слышны взрывы проинформировал глава военной администрации Харьковской области Олег Синегубов.

По словам Синегубова, всего в районе аммиакопровода Тольятти — Одесса в Купянском районе прозвучали не менее шести взрывов и канонада продолжается.

«По состоянию на данный момент, аммиака в воздухе не зафиксировано, ситуация контролируемая», — сообщил он.

Синегубов добавил, что взрывы слышны в районе насосной станции. О причине взрывов, а также о пострадавших - не сообщается.

Утром 6 июня украинские боевики в очередной раз обстреляли Каховскую ГЭС в Херсонской области, находящуюся под контролем российских военных. Обстрел, предположительно, ВСУ вели из РСЗО "Ольха". Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.