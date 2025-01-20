Российские вооружённые силы ликвидировали группу украинских боевиков в районе Курахово (ДНР). Среди них был военнослужащий ВСУ с позывным Гебельс. Об этом передает Телеграм-канал «Операция Z: военкоры русской весны».

Сообщается, что ранее военнослужащий Вооружённых сил Украины с таким же позывным появлялся в эфире украинского ТВ во время телемарафона.

«Ликвидировали банду нацистов из ВСУ, среди которых оказался и последователь Гитлера, сделавший своим позывным главного пропагандиста нацистской Германии», — сообщили военкоры.

Вооруженные силы Российской Федерации 11 января 2025 года полностью освободили населённый пункт Курахово. Этот стратегически важный объект позволил армии России продвинуться к населённому пункту Великая Новосёлка и создать плацдарм для дальнейшего наступления на восток Запорожской области.

Напомним, ВС РФ регулярно проводят точные удары по позициям на Украине, где находятся военнослужащие, техника ВСУ и наемники, а также по объектам инфраструктуры, включая энергетические, оборонные и коммуникационные объекты. Как отмечал Дмитрий Песков, официальный представитель президента России, армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.

Ранее украинский пленный рассказал, как ВСУ подрывали многоэтажки в Курахово.