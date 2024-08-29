Под Курском эвакуировали 98-летнюю участницу Сталинградской битвы

Курские волонтеры помогли покинуть опасную зону в Курской области Клавдии Дмитриевне — 98-летней участнице Сталинградской и Курской битв. Об этом пишет RT .

Пенсионерка, пережившая страшные события в прошлом, обосновалась в курском Кореневе. С ней постоянно были социальные работники, ей оказывали помощь, в том числе и когда женщина все же решилась эвакуироваться. Покидать ей любимые края не хотелось.

«Наш волонтер Иван Наумов сумел найти нужные слова, вынес бабушку из дома на руках и на машине увез ееиз Коренева в Курск», — поделилась организатор группы волонтеров Мария.

По словам помощников, Клавдия Дмитриевна боевая, любит командовать и раздавать задания, особенно медсестрам. Вероятно, старушка вспомнила свое прошлое, когда и сама носила белый халат во время битвы за Сталинград. Под пулями Клавдия могла перебинтовать не меньше двухсот солдат. Она также активно помогала военным при Курской битве.

Ранее сообщалось, что в Курской области создали вооруженный отряд «Барс-Курск» из добровольцев.