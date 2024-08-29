В Курской области создали вооруженный отряд «Барс-Курск» из добровольцев

Специальный отряд будет заниматься не только безопасностью, но и помогать жителям отселенных районов. Сейчас их восемь. Все добровольцы предварительно пройдут обучение, им дадут вооружение и все необходимое для работы. Такое объединение станет дополнительной помощью армии и оперштаба, которые будут получать информацию о деятельности напрямую.

«Это новое формирование станет важным звеном в поддержании правопорядка на территории Курской области», — отметил Смирнов.

Контракт на участие в отряде заключается на полгода. Дополнительные сведения желающие могут узнать в военкоматах по месту проживания.

Ранее сообщалось, что российские военные захватили флаг элитной бригады ВСУ в Курской области.