В Курской области украинские военные применили противотанковые мины, которые были произведены в Соединённых Штатах Америки в 1944 году, сообщил РИА Новости командир сводного отряда по разминированию МЧС России, известный под позывным «Пилат».

В данный момент специалисты из сводного отряда по обезвреживанию взрывоопасных предметов Министерства чрезвычайных ситуаций Российской Федерации занимаются очисткой территории в Курской области, которая была освобождена от вражеских сил.

"В ходе проведения работ были обнаружены противотанковые мины "М6" производства США . Год выпуска 1944…Противником они применялись на территории Курской области. Большое количество… ", - сказал "Пилат".

Он также сообщил, что эти мины могут быть установлены так, чтобы их нельзя было обезвредить. Поэтому, приближаясь к каждому снаряду, солдаты осторожно снимают мины, соблюдая все необходимые меры предосторожности.

Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин назвал сроки разминирования освобожденного от ВСУ курского приграничья.