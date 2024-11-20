Под Курском раненая пенсионерка три месяца пряталась от ВСУ в подвале

Пожилая жительница Курской области Зоя Белевцова на протяжении трех месяцев была вынуждена выживать в подвале дома, пока на улице зверствовали украинские военные. Об этом пишет RT .

Пенсионерке 64 года. В родном поселении она была вынуждена прятаться от обстрелов ВСУ в подвале, питаясь овощами и консервами. При этом два месяца из трех она провела с осколком в спине, который получила при одном из прилетов.

По словам Белевцовой, это было трудное время, но когда ситуация стала спокойнее, ей и соседке удалось выбраться и дойти до российских военных. Пенсионерку с ранением госпитализировали и успешно вытащили осколок.

Ранее сообщалось, что над Курской областью сбили украинскую ракету и свыше десяти БПЛА.