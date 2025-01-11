Солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ), который во время вторжения в Курскую область посмеялся над ассортиментом товаров в магазине «Пятерочка» в захваченном в начале августа прошлого года городе Суджа, попал в плен. Об этом передает Telegram-канал Shot.

После того как украинские войска вторглись в Курскую область, Сергей Матвиенко опубликовал видео из Суджи, в котором рассказал со словами «не очень», что посетил магазин «Пятёрочка» и остался недоволен ассортиментом, у

Андрей Матвиенко, 35 лет, из 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады, был захвачен в плен российскими военными из группы «Север» неподалёку от хутора Бердин в Большесолдатском районе Курской области.

Во время допроса он сказал, что его заставили вступить в ряды ВСУ, угрожая отобрать дом. Также он утверждал, что якобы совершенно не участвовал в боевых действиях против российских войск, а просто прятался в подвалах.

«Радостно глумившийся летом над российским магазинчиком Матвиенко во время допроса утверждал, что на фронт его загнали насильно под угрозой того, что отберут дом. Также пленный уверяет, что не успел повоевать, а только отсиживался по подвалам», — приводится публикации.

Ранее сообщалось, что в районе Курахово военнослужащие Вооруженных сил Украины ели кофе, испытывая трудности с продуктами питания. Об этом боец отряда «Борз» «Южной» группировки войск с позывным «Маныч».