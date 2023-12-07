Под Рязанью во время стрельб на полигоне погиб росгвардеец

7 декабря в Рязанской области при проведении стрельб на специализированном полигоне смертельные ранения получил сотрудник Росгвардии. Об этом сообщает СК по Рязанской области .

Известно, что инцидент произошел на полигоне, расположенном в селе Дубровичи, где проходили стрельбища. В результате пока неназванных следствием обстоятельств один из служащих местного управления Росгвардии от полученных травм погиб на месте, а еще двое получили различные ранения.

На место происшествия незамедлительно отправились следователи и криминалисты, чтобы провести необходимые мероприятия. За работой следственной группы следит лично глава местного СК Никешкин. Сейчас в ведомстве решают, будет ли возбуждено уголовное дело.