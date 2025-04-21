Под Самарой нашли загадочный заброшенный тоннель

Диггеры обнаружили загадочный тоннель длиной 150 м, скрывавшийся под Самарой. Об этом пишет газета «Комсомольская правда Самара».

Тоннель, скрытый под слоем пыли, представляет собой впечатляющее инженерное сооружение, расположенное в Кировском районе города.

Как пишет портал 63.ru, обнаруженный подземный лабиринт выходит на территорию хорошо охраняемого завода. Внутри, как отмечает один из обнаруживших тоннель диггеров, очень жарко из-за старых труб.

Отмечается, что этот тоннель может быть соединен с местным метрополитеном, однако такая информация нигде официально не подтверждена, а само метро находится в 1-2 км от этой загадочной постройки.

Самара славится подземельями, в том числе заброшенными зданиями и бомбоубежищами такими, например, как, бомбоубежища бывших промышленных гигантов — завода «Рейд» и ГПЗ-4.

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