Под Севастополем эвакуируют целый поселок из-за выхода из берегов реки Бельбек

Экстренные службы Севастополя начали эвакуацию жителей поселка Любимовка. что находится в северной части города. Как сообщил в своем аккаунте в соцсетях губернатор Михаил Развожаев, причиной данных мер стал выход из-за нагонной морской волны из береков реки Бельбек.

Отмечается, что к настоящему времени уже эвакуированы десять человек, среди которых двое детей.

«Поручил всех пострадавших от стихии разместить в пансионате «Лазурь», — сообщил Развожаев.

Напомним, из-за обрушившейся непогоды на Крымский полуостров порядка 500 тыс жителей оказались без света. Восстановительные работы планируется начать не раньше полуночи, когда ветер ослабнет. Понедельник, 27 ноября, объявлен в Крыму выходным днем.

Кроме того стало известно, что в Крыму из-за стихии экстренно перекрыты участки дорог между селом Морское и городом Судак на Южном берегу Крыма, а также в Сакском районе между поселками Митяево и Трудовое.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев проинформировал о пострадавших в городе из-за непогоды и добавил, что, согласно прогнозам синоптиков, пик шторма в регионе еще не пройден.