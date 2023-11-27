Развожаев: пик шторма в Севастополе еще впереди, есть пострадавшие, всем оставаться дома

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев проинформировал в своем аккаунте в соцсетях о сложившейся в настоящее время обстановке в городе из-за непрекращающегося шторма.

По его словам, травмы получили три человека, они были экстренно госпитализированы. Глава региона призвал севастопольцев и гостей Севастополя оставаться дома и не выходить на улицы.

«По прогнозам, пик шторма еще впереди. Ночью может быть минусовая температура, поэтому начинаем подсыпать дороги в самых трудных местах. По состоянию на этот час зафиксировано падение 63 деревьев и 3 рекламных щитов, повреждены кровли 20 домов, обшивки фасадов 3 строений, 17 транспортных средств», - написал Развожаев.

Напомним, из-за обрушившейся непогоды на Крымский полуостров порядка 500 тыс жителей остались без света. Восстановительные работы планируется начать не раньше полуночи, когда ветер ослабнет. Понедельник, 27 ноября, объявлен в Крыму выходным днем.

Кроме того стало известно, что в Крыму из-за стихии экстренно перекрыты участки дорог между селом Морское и городом Судак на Южном берегу Крыма, а также в Сакском районе между поселками Митяево и Трудовое.