Под столом подмосковного магазина неожиданно нашли раритетную «Волгу»

В одном из сетевых магазинов в поселке Селятино покупатели стали свидетелями необычного зрелища: под административным столом, вместо стандартной тумбы, располагалась передняя часть легендарного автомобиля ГАЗ-21 «Волга». Как узнал REGIONS , изумрудно-зеленая машина, выпущенная в 1969 году, оказалась не случайной находкой, а продуманным элементом интерьерной концепции, которую сеть реализует в ряде своих торговых точек.

Автомобиль был тщательно интегрирован в пространство: штатные фары подключены к электричеству и горят, а знаковый символ на капоте — фигура оленя — отполирована до зеркального блеска. По словам сотрудников, этот раритет был приобретен несколько лет назад за символическую сумму и стал частью коллекции, в которую также входят другие модели отечественного автопрома, такие как «Жигули» и «Лада».

Примечательно, что текущая рыночная стоимость полностью рабочей «Волги» подобного года выпуска может достигать миллиона рублей, что делает такой декор не только оригинальным, но и ценным.

