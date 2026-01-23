Старинные часы от «Павла Буре» вызвали восторг: они заработали спустя 120 лет в Подмосковье

В Культурно-эстетическом центре города Дзержинский (Люберецкий городской округ) состоялась презентация уникального экспоната, который переносит посетителей в эпоху последнего российского императора. Как узнал REGIONS , посетителям представили старинные и завораживающие красотой часы, причем в рабочем состоянии.

Местный краевед и писательница Елена Егорова передала в дар музею подлинные карманные часы знаменитой фирмы «Павел Буре», изготовленные в 1906 году. Этот аксессуар, когда-то бывший символом высшего статуса, теперь доступен для изучения всем жителям и гостям города.

Во время экскурсии, проведенной методистом Галиной Пономаревой, гости не только узнали историю легендарной часовой мануфактуры — главного поставщика императорского двора, но и стали свидетелями небольшого чуда. После деликатного завода многолетний механизм раритета вновь ожил, и зал наполнился четким тиканьем. Этот момент наглядно продемонстрировал высочайшее качество продукции фирмы: даже спустя более века точная инженерная мысль и швейцарские механизмы способны функционировать.

Эксперт обратила внимание, что бережное обращение и терпение — ключ к сохранению таких артефактов, так как старая смазка сохраняет свойства и позволяет механизму «проснуться» без резких движений.

Практическая ценность события заключается в демонстрации доступности культурного наследия. Увидеть подлинный предмет роскоши начала XX века, связанный с именем Николая II, можно абсолютно бесплатно в рамках цикла экскурсий «История одного предмета».

Следующая встреча в КЭЦ, как анонсировали организаторы, будет посвящена нумизматике, что подтверждает регулярность и системность культурно-просветительской работы учреждения.

