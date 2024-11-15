Под Тулой арестовали белоруску, объявленную в междурнародный розыск

В Веневе Тульской области задержали гражданку Белоруссии, которая находилась в международном розыске за совершенное в Республике преступление. Об этом сообщают Тульские известия .

Веневские полицейские получили информацию, что на территории Тульской области находится иностранка, совершившая преступление в Республике Беларусь. Правоохранители получили примерное местоположение и смогли задержать гражданку страны-соседки до того, как она что-то заподозрила.

Как уточнили в ведомстве, женщина обвиняется в совершении кражи и была объявлена в международный розыск. После задержания ее представили перед судом, который выбрал меру пресечения в виде заключения под стражу на 40 дней. Ее передадут белорусским органам.

Ранее сообщалось, что суд в Москве заочно арестовал и объявил в международный розыск судью МУС.