Под Тулой идет атака вражеских дронов, ПВО пытается сбить украинские беспилотники

Общество

Фото: [© РИА Новости]

Жители Тульской области сообщают в соцсетях о множественных звуках взрывов. По предварительным данным, в регионе сбит беспилотник ВСУ. Сейчас в небе активно работают российские боевые расчеты систем противоракетной обороны.

Официальной информации пока не поступало.

Ранее сообщалось, что план «Ковер» экстренно объявлен в столичных аэропортах Внуково, Шереметьево и Домодедово, задерживают десятки рейсов.

Актуально