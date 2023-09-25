Под Тулой идет атака вражеских дронов, ПВО пытается сбить украинские беспилотники
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Жители Тульской области сообщают в соцсетях о множественных звуках взрывов. По предварительным данным, в регионе сбит беспилотник ВСУ. Сейчас в небе активно работают российские боевые расчеты систем противоракетной обороны.
Официальной информации пока не поступало.
Ранее сообщалось, что план «Ковер» экстренно объявлен в столичных аэропортах Внуково, Шереметьево и Домодедово, задерживают десятки рейсов.