Под Уфой натянутый трос срезал полголовы мужчине на гидроцикле

В Башкирии на реке случился настоящий «Пункт назначения» с мужчиной, который катался на гидроцикле. Как сообщает интернет-издание «Ямал-Медиа» , отдыхающий зацепился за металлический трос и лишился половины головы.

Отдых на реке Дема под Уфой превратился в фильм ужасов. Mash Batash пишет, что все произошло на участке недалеко от деревни Юматово. По предварительной версии, мужчина неудачно проехал на аквабайке. Он выехал первым из компании друзей, но не увидел металлический трос, натянутый поперек реки.

В результате мужчина врезался в едва заметную преграду на скорости и серьезно травмировался: спасти его уже не представлялось возможным. По уточненным данным, уфимцу срезало половину головы. Тело погибшего уже пришлось доставать при помощи сотрудников МЧС.

Ранее сообщалось, что женщина из Челябинска получила тело незнакомца вместо погибшего на Кубе мужа.