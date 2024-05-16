Женщина из Челябинска получила тело незнакомца вместо погибшего на Кубе мужа

Россиянин погиб на Кубе в марте, когда ушел менять деньги по «выгодному курсу». С тех пор семья из Челябинска пыталась получить его тело. Однако недавно вместо родственника прислали неизвестного мужчину. Об этом вдова рассказала RT .

В первый день на Кубе туристу из России предложили поменять деньги, обещав, что курс будет выгодным. Приезжий согласился и ушел с незнакомцами, а позже перестал выходить на связь. Тело россиянина нашли в океане. Трагедию назвали несчастным случаем, в который не верит вдова мужчины.

Собеседница канала отметила, что в Челябинск прислали тело, но это не ее супруг. Она предполагает, что тела при отправке перепутали. Ей известно, что в городе похоронен гражданин Канады, и он также как ее муж погиб на Кубе.

«Есть подозрение, что мой муж умер насильственной смертью. Подмена тел произошла не случайно, а умышленно», — рассказала она.

Тело мужа челябинки сильно изменилось, она совершенно его не узнает. По ее мнению, тела подменили для сокрытия следов насильственной смерти. Однако женщину заверяют, что тело изменилось из-за условий перевозки и бальзамирования.

Семья из Челябинска связалась с канадцами, которые подтвердили, что им тоже прислали не то тело. Однако на нем была бирка отеля, где проживал россиянин. Родственники с обеих сторон намерены разбираться через международную прокуратуру.

Ранее сообщалось, что укравший деньги у русской девушки американец сотрудничает со следствием.