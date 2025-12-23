Под Волгоградом похоронили с почестями россиянина, обвинявшегося в самовольном оставлении части

В Камышине Волгоградской области с воинскими почестями похоронили 31-летнего участника СВО Андрея Володина, который ранее был объявлен в федеральный розыск по статье о самовольном оставлении части. Информация об этом поступила от издания V1.ru.

Как сообщает источник, в середине 2025 года в отношении мужчины возбудили уголовное дело, и в его родном городе были расклеены ориентировки. Однако в конце декабря в социальных сетях появились сообщения о его гибели. Жена погибшего в разговоре с журналистами подтвердила эту информацию и уточнила, что причиной смерти стало осколочное ранение в зоне боевых действий.

Из её слов следует, что последний раз супруг выходил на связь 9 октября, сообщив об участии в эвакуации и готовящемся новом выезде. После этого связь с ним прервалась. Обстоятельства его гибели, по словам вдовы, расходятся с официальными данными о дезертирстве, что порождает вопросы о деталях произошедшего.