Под Волгоградом разложившиеся останки соседки зловонной жижей залили квартиру вдовы бойца СВО

Вот уже несколько дней Ирина Вертепова, вдова участника специальной военной операции, пытается попасть на приём к чиновникам администрации Городищенского района. Но каждый раз она сталкивается с охранником, словно с каменной стеной. Об этом случае стало известно благодаря телеканалу РЕН, который рассказал историю Ирины и ее расстроенных соседей.

Стало известно, что Денис Вертепов отдал свою жизнь, защищая Родину. Ирина, которая была рядом с ним в последние минуты, проводила его в последний путь на его родине. После этого она решила уехать на некоторое время. Однако по возвращении домой ее ожидало печальное известие: ее пожилая соседка сверху умерла.

Выяснилось, что о кончине пожилой женщины не было известно, пока в подъезде не стало невыносимо душно. За это время останки, которые уже начали разлагаться, просочились в квартиру Ирины, распространяя зловоние.

«По словам знакомых, погибшая Надежда Павлова часто напивалась. Иногда до такой степени, что нести ее домой приходилось соседям. Никаких родственников у пенсионерки не было. Поэтому тот факт, что о ее пропаже никто не спохватился, соседей не удивил», — приводится в публикации телеканала.

Ирина Вертепова не может позволить себе качественную санитарную обработку, которая стоит почти двести тысяч рублей. Поэтому она вынуждена ночевать на съемной квартире, а днем находиться у здания администрации.

Вопрос с неприятным запахом пока остается нерешенным, и ответственные лица не торопятся заниматься проблемой.

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