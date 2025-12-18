Под Волгоградом задержали россиянина, напоившего лошадей конкурентов едкой жидкостью

В Волгоградской области задержали местного жителя, подозреваемого в жестоком отравлении лошадей, передает телеканал «РЕН ТВ».

Как сообщил источник в экстренных службах, задержанным оказался 40-летний владелец одного из конных клубов Волжского, который ранее уже имел судимость.

По предварительной информации, мотивом преступления стали затяжные земельные споры с конкурентами. Мужчина целенаправленного навредил животным, принадлежащим соседнему конному клубу.

Впервые он отравил несколько лошадей еще 13 апреля. Затем, в ночь на 6 декабря, злоумышленник вновь проник на территорию конюшни и напоил лошадей едкой жидкостью, предположительно, кислотой.

Последствия отравления оказались крайне тяжелыми. Все пострадавшие животные получили сильные химические ожоги ротовой полости и пищевода. Одна из лошадей находится в критическом состоянии.

Камеры видеонаблюдения, установленные на конюшне, зафиксировали момент преступления. На записях видно, что преступник действовал в маске и перчатках, тщательно скрывая свою внешность. Примечательно, что сторожевая собака никак не отреагировала не незваного гостя. Следствие продолжается.

