Под Волгоградом жители обнаружили шокирующую находку у дороги

В городе Волжский Волгоградской области местные жители обнаружили необычную находку — у дороги лежали выброшенные пустые гробы. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе мэрии города.

Ранее в соцсетях появились фотографии лежащих у трассы поврежденных и разломанных гробов. Сотрудники контрольного управления администрации Волжского подтвердили факт их обнаружения.

По информации портала V1.RU, стихийную свалку пустых гробов могло устроить местное ритуальное агентство. Источник отметил, что найденные гробы относятся к отходам особого класса опасности, а их утилизацией может заниматься только специализированная организация.

По факту случившегося правоохранительные органы начали проверку.

Ранее подобный инцидент произошел в Новосибирской области. Там на мусорном полигоне обнаружили десятки пустых гробов. На одном из них была прикреплена памятка об усопшем, но самого тела не было. В полиции предположили, что таким образом избавиться от гробов могли «недобросовестные бизнесмены».