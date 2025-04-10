Telegraph: принц Гарри неожиданно появился на Украине во львовском госпитале

Принц Гарри, представитель королевской семьи Великобритании, прибыл с неожиданным визитом в Украину 10 апреля. В ходе своего визита он посетил одно из медицинских учреждений Львова, о чём пишет британская газета Telegraph.

Сообщается, что информация о визите принца появилась только после его отъезда из Украины. Официально Букингемский дворец событие не комментировал пока.

«Герцог Сассекский в сопровождении четырех ветеранов отправился в львовскую клинику Superhumans Centre, которая лечит раненых солдат», — пишет издание.

Стоит отметить, что наследники британской короны в последнее время проявляют активный интерес к бывшим советским республикам, жалуя их своим посещением. Так, принц Уильям недавно появился на базе НАТО в Эстонии, проехал на танке у границы с Россией.

Перед журналистами 42-летний принц предстал в боевом облачении. В специальном шлеме и очках он сперва поуправлял британским танком Challenger 2, а после прокатился на боевой машине пехоты Warrior. Во время общения с представителями СМИ принц заверил, что был рад «запачкать руки». Целью своего визита он обозначил желание показать поддержку Эстонии, которая, «находясь в опасной близости от России», размещает на своей территории войска Североатлантического альянса и принимает беженцев с Украины.