Подарки для Лизы: дочь участника СВО из округа Красногорск поздравили с днем рождения

Юная жительница праздновала свое семилетие. Самым лучшим подарком для девочки стала возможность провести праздничный день с отцом, который выполняет боевые задачи в зоне спецоперации.

Военнослужащий преодолел ни один десяток километров, чтобы разделить праздник с любимой дочкой. Девочку проведали и представители администрации городского округа Красногорск и Центра поддержки участников СВО и их семей.

«В городском округе Красногорск семьи участников СВО закреплены за кураторами, которые непосредственно осуществляют поздравление своих подопечных семей», — прокомментировала заместитель начальника управления по социальным вопросам администрации муниципалитета Анастасия Муринец.

Часто к подобным поздравлениям присоединяется Совет депутатов муниципалитета. В нынешнем году поздравления уже приняли 379 детей участников СВО. Их отцы защищают Родину, поэтому пока не могут уделять много времени своим детям. Подобные мероприятия дарят ребятам внимание и заботу, напоминают, что их отцы — современные герои.

Визит совпал с еще одним праздником — Днем отца. Папу Лизы чествовали в связи с важным днем. Семейный праздник в России отмечают в третье воскресенье октября.

