Подарки «по вере»: правда ли, что на Камчатке дарили подарки только православным детям

В социальных сетях и родительских чатах Камчатского края активно распространяется фальшивый документ, представленный как официальный приказ регионального министерства образования. Сфабрикованная бумага якобы подписана министром и содержит указания о проведении благотворительной акции ко дню святого Николая, пишет aif.ru.

Согласно тексту поддельного документа, сладкие подарки должны вручаться исключительно учащимся из православных семей. В «приказе» руководителям образовательных учреждений предписывается обеспечить учет религиозных особенностей детей, а педагогам — провести разъяснительную работу с родителями.

Официальные лица призывают жителей края не доверять этой информации и воздержаться от распространения неподтвержденных сведений. Для получения достоверной информации рекомендуется обращаться исключительно к официальным источникам Министерства образования.

Ранее синоптики рассказали, как долго заморозки продержатся в Москве и Подмосковье.