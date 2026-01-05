Специалисты Пермского Политехнического университета проанализировали эволюцию рождественских традиций. По их данным, праздник, установленный в IV веке в Римской империи, в процессе распространения христианства активно адаптировал элементы дохристианских верований различных народов, сообщает togliatti24 .

Языческие зимние обряды стали основой для многих современных атрибутов, включая обычай наряжать елку, дарить подарки и устраивать народные гуляния. Образ Санта-Клауса, как указывают исследователи, частично восходит к почитанию христианского святого Николая Чудотворца.

В России праздник претерпел значительные изменения в XX веке. В советский период традиционные рождественские символы и обычаи, такие как елка и семейное застолье, были административно перенесены на светский Новый год. Эта трансформация, по мнению социологов, обусловила нынешнее восприятие Рождества 7 января многими россиянами как культурного продолжения новогодних праздников, где религиозная составляющая соседствует с семейными традициями. Опросы показывают, что этот день в семейном кругу отмечают около 72% граждан.

Различия в датах празднования между православными, католиками и представителями Армянской апостольской церкви (6 января) связаны с историческими календарными реформами и разными подходами к исчислению.

