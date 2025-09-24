Подарок с подвохом: мошенники придумали новую схему для обмана россиян

В Тульской области зафиксирована новая схема телефонного мошенничества, маскирующаяся под службу доставки. Об этом сообщает «ТулаСМИ».

Аферисты звонят потенциальным жертвам, представляясь курьерами популярных маркетплейсов, и просят подтвердить получение несуществующего заказа, назвав код из СМС. Для убедительности злоумышленники используют персональные данные — имя человека и его адрес проживания или работы. Если абонент заявляет, что ничего не заказывал, курьер объясняет посылку подарком от друзей или родственников.

Специалисты тульского отделения Банка России подчеркивают: настоящие сотрудники служб доставки никогда не запрашивают коды из СМС, паспортные данные или реквизиты банковских карт. Получение таких сведений — прямой признак мошенничества.

Особую опасность представляет психологический прием с использованием персональных данных — знание имени и адреса создает ложное ощущение легитимности звонка. Важно помнить, что эти сведения могли быть получены из открытых источников или через утечки данных.

Ранее сообщалось, что пенсионер отдал лжесотрудникам ЦБ и ФСБ несколько миллионов.