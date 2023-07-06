«Подавился кукурузой»: подмосковные врачи извлекли зернышко из бронха мужчины

Шестидесятилетний мужчина обратился в больницу в Долгопрудном с жалобами на боль в грудной клетке и ощущение в ней инородного тела. Об этом рассказали в региональном Министерстве здравоохранения.

Выяснилось, что мужчина ел кукурузу и случайно подавился одним зерном. После обследования врачи подтвердили наличие инородного предмета в бронхе пациента. Так, при помощи видеобронхоскопа и специального эндоскопического оборудования инородное тело было извлечено из правого бронха, позволив тем самым восстановить проходимость дыхательных путей.

На данный момент мужчина чувствует себя хорошо и уже выписан домой. Специалисты напоминают, что во время приема пищи необходимо есть медленно, и тщательно пережевывая.

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